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الخميس، 14-09-2023 05:08 م

خبير روسي: الحرب في أوكرانيا لن تنتهي وهي معركة من الحرب العالمية الثالثة

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الوكيل الاخباري- استبعد المحلل السياسي الروسي ألكسندر نازاروف أن تنتهي الحرب في أوكرانيا قريبا، وأوضح أن ما يدور الآن هو مجرد معركة في إطار الحرب العالمية الثالثة.اضافة اعلان


وقال نازاروف في صفحته على "تيليغرام" إن "الحرب سوف تستمر حتى عام 2024 وما بعده، حتى لو تم التوصل إلى هدنة مؤقتة فجأة، وذلك أمر مستبعد".

وأوضح أن التناقضات والاختلالات الاقتصادية التي تسببت فيها الحرب العالمية الثالثة التي بدأت رحاها تدور لم يتم القضاء عليها بعد، لذا فلا يوجد سبب لتوقع اكتمالها قبل هزيمة الولايات المتحدة أو الصين.

وأضاف أن الحرب في أوكرانيا هي فقط مثل الحرب في إسبانيا في 1936-1939 قبل الحرب العالمية الثانية أو الحرب السوفيتية الفنلندية في 1939-1940، التي سبقت الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن المعارك الرئيسية لا تزال أمامنا.

وأوضح أنه استنادا إلى هذه التوقعات، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشن حرب استنزاف منخفضة الحدة، وكلما كانت الحرب أقل حدة، زادت التكاليف التي يتحملها الغرب، وابتعدنا عن إمكانية زعزعة الاستقرار السياسي في روسيا.

وتعليقا على ما ذهب إليه عدد من الخبراء والمتابعين لتطورات الوضع حول أوكرانيا، وهو أن روسيا أجلت هجومها لأنه بوسع أوكرانيا أن تحشد مليون جندي آخر (بما في ذلك النساء والمرضى العقليين)، ويستطيع الغرب أن يوفر لهم الأسلحة، قال نازاروف إن الخطر يكمن في عامل آخر.

 




 

 


 

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