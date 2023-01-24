خبير روسي: روسيا دمّرت 23 جيشا معاديا على 4 جبهات خلال عام

الوكيل الإخباري - نشر المراسل العسكري ألكسندر سلاتكوف في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" رأي خبير عسكري يرى أن روسيا دمّرت 23 جيشا معاديا على 4 جبهات خلال عام.



وينقل سلاتكوف عن الخبير العسكري، خريج كلية الأركان، والذي خدم وقاتل من أفغانستان وحتى القطب الشمالي: "إن للتحليلات قدرة عنيدة في التحدث عن نفسها. ولنحكم بالأرقام: لقد تم إسقاط 372 طائرة للقوات المسلحة الأوكرانية وهذا العدد عبارة عن جيش جوي مدمر، و200 مروحية، وذلك جيش جوي آخر، و7537 دبابة ومدرعات قتالية أخرى، وهذا أيضا عبارة عن جيشين من الدبابات وخمسة جيوش من الأسلحة المشتركة، و983 راجمة صواريخ متعددة وهذا يعادل جيشا هجوميا ضاربا، و401 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، وهي تساوي جيشا للدفاع الجوي، و3841 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، وتلك تمثل 4 جيوش مدفعية، و8066 مركبة عسكرية خاصة، وتلك بمثابة 8 جيوش.

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وأضاف: "لقد دمرت روسيا 23 جيشا معاديا في عام! على 4 جبهات! حسنا، تلك 4 مجموعات من جيش الفيرماخت، أو كل مجموعة (الناتو) الحديثة في أوروبا. وبدون ملايين من الخسائر من جانب القوات المسلحة الروسية. والنتيجة تجاوز حتى أوقات الحرب العالمية الثانية وغيرها من الحروب الأخرى! كانت أي دولة في العالم لتهزم بعد كل ذلك، لولا المساعدة الجماعية من الغرب وذيوله."



وتابع: "تلك، بالمناسبة، هي الإجابة للمتحدثين حول ذرائع العدو وكتلة (الناتو)، ممن يعارضون روسيا بشكل خاص، وفعالية القوات المسلحة الروسية وقوتها القتالية (دون اللجوء للثالوث النووي)".

RT