الثلاثاء 24-01-2023
الوكيل الاخباري

صناعيو منطقة وداي العش يثمنون جهود بلدية الزرقاء

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

الصين تسجل انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة

الخارجية التركية تستدعي السفير الهولندي بعد تمزيق القرآن في لاهاي

الغذاء والدواء تحول أنظمتها للدفع الإلكتروني اعتباراً من مطلع الشهر المقبل

التعامل مع 1113 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الذهب عالمياً يُبرق ويحقق مكاسب تصل لـ 13 دولاراً للاوقية

المرصد العمالي ينتقد تراجع الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادثة تحطم مروحية عسكرية

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الثلاثاء، 24-01-2023 10:23 ص

خبير روسي: روسيا دمّرت 23 جيشا معاديا على 4 جبهات خلال عام

_123537994_zzz1200gettyimages-1238893791


الوكيل الإخباري - نشر المراسل العسكري ألكسندر سلاتكوف في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" رأي خبير عسكري يرى أن روسيا دمّرت 23 جيشا معاديا على 4 جبهات خلال عام.

وينقل سلاتكوف عن الخبير العسكري، خريج كلية الأركان، والذي خدم وقاتل من أفغانستان وحتى القطب الشمالي: "إن للتحليلات قدرة عنيدة في التحدث عن نفسها. ولنحكم بالأرقام: لقد تم إسقاط 372 طائرة للقوات المسلحة الأوكرانية وهذا العدد عبارة عن جيش جوي مدمر، و200 مروحية، وذلك جيش جوي آخر، و7537 دبابة ومدرعات قتالية أخرى، وهذا أيضا عبارة عن جيشين من الدبابات وخمسة جيوش من الأسلحة المشتركة، و983 راجمة صواريخ متعددة وهذا يعادل جيشا هجوميا ضاربا، و401 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، وهي تساوي جيشا للدفاع الجوي، و3841 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، وتلك تمثل 4 جيوش مدفعية، و8066 مركبة عسكرية خاصة، وتلك بمثابة 8 جيوش.

اضافة اعلان


وأضاف: "لقد دمرت روسيا 23 جيشا معاديا في عام! على 4 جبهات! حسنا، تلك 4 مجموعات من جيش الفيرماخت، أو كل مجموعة (الناتو) الحديثة في أوروبا. وبدون ملايين من الخسائر من جانب القوات المسلحة الروسية. والنتيجة تجاوز حتى أوقات الحرب العالمية الثانية وغيرها من الحروب الأخرى! كانت أي دولة في العالم لتهزم بعد كل ذلك، لولا المساعدة الجماعية من الغرب وذيوله."


وتابع: "تلك، بالمناسبة، هي الإجابة للمتحدثين حول ذرائع العدو وكتلة (الناتو)، ممن يعارضون روسيا بشكل خاص، وفعالية القوات المسلحة الروسية وقوتها القتالية (دون اللجوء للثالوث النووي)".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5b5f08c7d43750735f8b4609

سوريا.. توجه لتغيير اسم محافظة ريف دمشق

63cf88be42360453480e8914

الصين تسجل انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة

2599028

الخارجية التركية تستدعي السفير الهولندي بعد تمزيق القرآن في لاهاي

63cf85994c59b767877e4cea

إيران تعد حزمة عقوبات جديدة ضد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

63cf8f0f4c59b77eab2b9f09

استقالة جديدة في إدارة زيلينسكي

a7e88af9-190952

بايدن يعين مبعوثا خاصا لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية

أخبار متعلقة
229289

روسيا ترفض "صيغة سلام" طرحها رئيس أوكرانيا

image

عام قاس وثمن مؤلم.. كييف تريد عقد «قمة سلام» في فبراير .. هل تنجح؟

image - 2022-12-26T112059.092

روسيا البيضاء: صواريخ اسكندر الروسية جاهزة للاستخدام

image - 2022-12-26T103306.313

أوكرانيا ستطلب حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن

image - 2022-12-26T084430.003

حليف بوتين يكشف سبب عدم شن الغرب حربا على روسيا

image (4)

القوات الأوكرانية تقصف 4 مواقع قيادة روسية