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خبير روسي يقيّم احتمال انتشار جدري القرود

الثلاثاء، 24-05-2022 10:41 ص

خبير روسي يقيّم احتمال انتشار جدري القرود

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الوكيل الاخباري- أعلن الدكتور فيتالي زفيريف، المدير العلمي لمعهد اللقاحات والأمصال، أنه لا يمكن الحديث عن وباء جدري القرود، لأن تفشي المرض في أوروبا سوف يتوقف قريبا.

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ووفقا للخبير، مسار هذا المرض أخف من مسار جدري البشر. لقد اكتشف جدري القردة لدى السناجب الأرضية، ومنها انتقل إلى القردة ومنها إلى البشر . ويمكن أن يكون الفيروس قد تسرب من مختبر ما، أو أن شخصا ما جلب معه حيوانا غريبا مصابا من إفريقيا، ما تسبب بانتقال المرض إلى البشر الذين بدورهم نشروا العدوى في بلدان مختلفة.

ويعتقد خبراء هيئة حماية المستهلك في روسيا، أن احتمال انتقال مرض جدري القردة إلى روسيا منخفض جدا. لأن انتقال العدوى من خلال الاتصال بالشخص المصاب خلال فترة طويلة.

ويوصي خبراء الهيئة كل من يخطط لزيارة البلدان حيث يتوطن هذا المرض، بعدم لمس الحيوانات الحاملة للمرض- القردة والقوارض. كما يجب الانتباه بصورة خاصة إلى الأطعمة حيوانية المصدر، التي يجب أن تكون مطبوخة جيدا. كما يجب على المسافرين إلى البلدان الإفريقية- الكونغو والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى ونيجيريا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون والغابون وجنوب السودان، توخي اليقظة بشكل خاص. لأن جدري القردة ينتشر في هذه البلدان.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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