السبت 04-02-2023
الوكيل الاخباري

مديرية الأمن العام تنظّم حملة للتبرع بالدم لطفل مصاب بسرطان الدم

الامن العام : وفاة فتاة بحادث دهس مروع على طريق الزرقاء - المفرق

الأردن الخامس عربيا بين أعلى الدول في أسعار الفائدة

الأمانة: جميع الطرق سالكة.. والتعامل مع 15 ملاحظة الجمعة والسبت

2.2 مليون طالب يتوجهون إلى مدارسهم غدا

تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي - تفاصيل

خبير عسكري أمريكي: الأمر انتهى في أوكرانيا وإدارة بايدن تعي هذا

اتفاق على تحديد سقف أسعار المشتقات النفطية الروسية

السقاف: الاستثمار لا يتحقق إلا بتشاركية شاملة بين القطاعين العام والخاص

الاطباء البيطريين يحملون الزراعة مسؤولية الحمى القلاعية - بيان

السبت، 04-02-2023 03:34 م

خبير عسكري أمريكي: الأمر انتهى في أوكرانيا وإدارة بايدن تعي هذا

63de427d4c59b71ac4304866


الوكيل الاخباري- اعتبر ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، أن إمدادات الدبابات الأمريكية لنظام كييف حيلة من قبل إدارة بايدن تهدف إلى الحفاظ على سمعته.

اضافة اعلان

 

وأضاف في حديث لقناة "Judging Freedom" على موقع "يوتيوب" أن العدد القليل من المركبات القتالية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا وكذلك المواعيد الطويلة لنقلها لن يؤثران على الوضع في الأزمة الأوكرانية لصالح كييف.

وقال: "إنه غطاء سياسي. أنا هنا لأخبركم الآن: بايدن يعرف كل شيء وأوستن يعرف كل شيء وساليفان يعرف كل شيء. إنهم يعرفون جميعا أن الأمر قد انتهى، لذلك يخلقون فرصة للنظر في أعين الشعب الأمريكي والقول إنهم بذلوا قصارى جهدهم لمساعدة أوكرانيا لكن ذلك لم يكن كافيا. ويحاولون أن يظهروا أن الروس كبار للغاية ومخيفون. لكن الحقيقة هي أننا لا نحاول فعل شيء. نحن نضحي بأوكرانيا والجيش الأوكراني".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63de4d9f4236041f394c7728

التلغراف: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سيعرضه للإفلاس

US_Navy_031130-N-6278K-001_USS_George_Washington_(CVN_73)_sails_off_the_coast_of_Florida

البرازيل تغرق حاملة طائرات ملوثة بمواد ونفايات سامة في المحيط الأطلسي

63de55584c59b71ac4304882

باريس تشرح سبب مكالمات ماكرون لبوتين!

63de56cd4236041ef2709e0b

مصر.. ميناء السخنة يستقبل 3 سفن على متنها آلاف السياح

63de4f5a4236041ef2709dff

شاهد.. أقرب وأوضح صورة للمنطاد الصيني الذي أشعل أزمة بين بكين وواشنطن

63d1216d4c59b7124374ff9f

الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 200 عسكري أوكراني