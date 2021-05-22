خبير عسكري روسي يكشف عن مصدر صواريخ حماس

الوكيل الإخباري - كشف الخبير العسكري والسياسي الروسي، سيميون بوغداساروف، عن كيفية حصول حركة حماس على أنظمة الصواريخ الحديثة المضادة للدروع "كورنيت -إي".

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وجاءت تصريحات بوغداساروف خلال مقابلة خاصة على برنامج "سولافيوف لايف"، على منصة "يوتيوب"، تحدث فيها بالتفاصيل عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وأشار بوغداساروف إلى أن قوة حركة حماس في السنوات الأخيرة تعاظمت بشكل كبير، حتى باتت تمتلك أسلحة حديثة ومتطورة لا تقل شأنا عن أسلحة حزب الله اللبناني، معتبرا أن "حماس تعلمت الكثير من تكتيكات العسكرية من الحزب اللبناني المقاوم، وبالتالي لم تقم ولن يتجرأ الاحتلال بعملية عسكرية في غزة".



وأكد بوغداساروف في كلامه، أن حركة حماس لا تمتلك فقط صواريخ الـ "أر بي جي" وصواريخ "الغراد"، بل استطاعت الحصول على أنظمة الصواريخ المضادة للدروع "كورنيت إي".

سبوتنيك عربي