الثلاثاء 03-08-2021
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الثلاثاء، 03-08-2021 08:26 م

خبير عسكري مصري : جيش مصر مستعد لأي تهديدات

مصري
عناصر من الجيش المصري


الوكيل الإخباري - قال المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية والخبير الاستراتيجي المصري ناجي شهود، إن الجيش المصري حذر ومترقب لأي تهديدات يمكن أن تتعرض لها عبر حدودها المختلفة.

وذكر شهود خلال تصريحات تلفزيونية أن الغواصة "إس 44" ألمانية الصنع التي وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية لتنضم للقوات البحرية المصرية، دليل على ذلك.

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وأشار إلى أن تنوع التسليح والتدريب المشترك يرتبط بتنوع التهديدات العديدة التي تتعرض لها الدولة المصرية من جهات متعددة خلال هذا التوقيت.


وذكر أن القوات المسلحة المصرية يجب أن تكون مستعدة بكافة المعدات العسكرية في حال استشعرت بوجود خطر يهدد الدولة المصرية.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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