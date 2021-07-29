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الخميس، 29-07-2021 07:38 م

خبير مصري يتوقع انهيار جزء من سد النهضة

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الوكيل الإخباري - قال خبير المياه المصري عباس شراقي "إن وزير الري الإثيوبي يزعم أن سد النهضة سيحمي السودان من الفيضان، فيما السد لن يتحمل الفيضان".

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وأضاف شراقي في تصريحات صحافية أن الأمطار تشتد خلال هذه الفترة وفي شهر أغسطس المقبل ومن الممكن أن تصل إلى مليار متر مكعب يوميا ستمر كلها إلى السودان.


وتابع أنه لا علاقة بين الفيضانات التي تحدث في النيل الأبيض والأزرق أو نهر عطبرة، مشيرا إلى أن التخزين في سد النهضة متوقف على استكمال الأعمال الهندسية.


وأوضح شراقي أن السد الإثيوبي يحتجز زهاء 8 مليارات ونصف المليار متر مكعب من المياه حاليا، وأن ما يظهر من خرسانة لينة سيؤدي إلى انجرافها في جسم السد خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن يجرف الفيضان أجزاء من جسم السد التي تظهر عبر صور وخرائط الأقمار الصناعية لعدم اكتمال البناء.


وذكر أن الانجراف سيؤدي إلى تهدم الجزء العلوي من السد واندفاع جزء من مياه بحيرة السد إلى مصر والسودان.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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