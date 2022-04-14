الخميس 14-04-2022
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الخميس، 14-04-2022 10:58 ص

خدمة جديدة للمعتمرين في الحرم المكي -فيديو

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، عبر تويتر ، فيديو لخدمة جديدة في الحرم المكي .

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تتمثل الخدمة في حال ظهرت مشكلة في مناسك العمرة لدى المعتمر ، فمن الممكن الآن طرح أسئلة دينية مباشرة على الفقهاء أمام الكعبة في المسجد الحرام لاجابتهم عاجلا  .

 


 




 

 


 

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