خدمة جديدة للمعتمرين في الحرم المكي -فيديو

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، عبر تويتر ، فيديو لخدمة جديدة في الحرم المكي .
تتمثل الخدمة في حال ظهرت مشكلة في مناسك العمرة لدى المعتمر ، فمن الممكن الآن طرح أسئلة دينية مباشرة على الفقهاء أمام الكعبة في المسجد الحرام لاجابتهم عاجلا .
خدمه جديدة في الحرم المكي :— ((النسر الذهبي (@SQxU5T1rRE45W7n) April 11, 2022
إذا ظهرت مشكلة في مناسك العمرة ، فمن الممكن الآن طرح أسئلة دينية مباشرة على الفقهاء أمام الكعبة في المسجد الحرام 🕋
فكره حلوه جدا ماشاء الله ... وفقكم الله وسدد خطاكم 💜🤲
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خدمة بالحرمين أنت تسأل والمفتي يجيب عن طريق شاشات مباشره 👍— 💫 ناصر 🇸🇦❤️💫 (@_Nasseralmaawi5) April 14, 2022
كل يوم و #السعوديه تقدم خدمات جديده لضيوف الرحمن pic.twitter.com/7wDDasYqKO