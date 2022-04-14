خدمة جديدة للمعتمرين في الحرم المكي -فيديو

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، عبر تويتر ، فيديو لخدمة جديدة في الحرم المكي .

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تتمثل الخدمة في حال ظهرت مشكلة في مناسك العمرة لدى المعتمر ، فمن الممكن الآن طرح أسئلة دينية مباشرة على الفقهاء أمام الكعبة في المسجد الحرام لاجابتهم عاجلا .





إذا ظهرت مشكلة في مناسك العمرة ، فمن الممكن الآن طرح أسئلة دينية مباشرة على الفقهاء أمام الكعبة في المسجد الحرام 🕋



فكره حلوه جدا ماشاء الله ... وفقكم الله وسدد خطاكم 💜🤲

pic.twitter.com/QqgO3ZqgFb خدمه جديدة في الحرم المكي :إذا ظهرت مشكلة في مناسك العمرة ، فمن الممكن الآن طرح أسئلة دينية مباشرة على الفقهاء أمام الكعبة في المسجد الحرام 🕋فكره حلوه جدا ماشاء الله ... وفقكم الله وسدد خطاكم 💜🤲 April 11, 2022





كل يوم و خدمة بالحرمين أنت تسأل والمفتي يجيب عن طريق شاشات مباشره 👍كل يوم و #السعوديه تقدم خدمات جديده لضيوف الرحمن pic.twitter.com/7wDDasYqKO April 14, 2022



