خرق جديد لهدنة وقف اطلاق النار في كاراباخ

الوكيل الاخباري - تصاعدت حدة الصراع بين أرمينيا وأذربيجان امس الأربعاء، وتبادل الجانبان الاتهامات والمزاعم بشن هجمات جديدة على إقليم كاراباخ الانفصالي، حيث يستمر القتال العنيف لأسبوع ثالث بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.

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وفي بيان يفاقم المخاوف من صراع أوسع، زعمت وزارة الدفاع الأرمينية أنها تحتفظ بالحق في استهداف الأهداف العسكرية الآذرية وتحركات القوات.



جاء ذلك بعد إعلان الجيش الآذري أنه دمر نظام الصواريخ الأرميني المصمم "لإلحاق إصابات بين السكان المسالمين وتدمير البنية التحتية المدنية".

المصدر - العربية



