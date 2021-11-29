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الإثنين، 29-11-2021 07:59 ص

خسائر السياحة العالمية بسبب الجائحة تبلغ تريليوني دولار لهذا العام

سس


الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن جائحة فيروس كورونا ستكلف السياحة العالمية خسائر تقدر بتريليوني دولار عام 2021.

وتوقعت المنظمة، التي تتخذ من مدريد مقرا لها، بالتالي أن خسائر السياحة في العالم ستصل مبلغا مماثلا لما بلغته العام الماضي، واصفة تعافي القطاع بأنه "بطيء" وكذلك "هش".

وتأتي هذه التوقعات في وقت تكافح فيه أوروبا زيادة في الإصابات بفيروس كورونا فيما يواجه العالم المتحورة الجديدة "أوميكرون" التي تثير مخاوف واسعة من أنها شديدة العدوى وقادرة على مقاومة اللقاحات.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة صحية مزمنة ناتجة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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