الإثنين 27-05-2024
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الإثنين، 27-05-2024 08:16 ص

خسائر بشرية كبيرة.. أعاصير مدمرة تجتاح ولايات أمريكية- فيديو

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الوكيل الاخباري- قتل 15 شخصا على الأقل جنوب الولايات المتحدة، بعد أن ضربت أعاصير قوية ولايات تكساس وأوكلاهوما وأركنساس.

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وتُواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث في محاولة للعثور على ناجين محتملين، وتحديد مكانهم تحت أنقاض المباني التي دمرتها الأحوال الجوية السيئة، التي تسببت أيضا بانقطاع كبير للتيار الكهربائي.

وأحصت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية يوم السبت الماضي ما مجموعه 25 إعصارا. وفي شمال دالاس بتكساس، قتل إعصار 7 أشخاص على الأقل، حسب راي سابينغتون شريف مقاطعة كوك.

وقال لقناة "ذي ويزر تشانل"، "للأسف هذا الرقم سيرتفع"، موضحا أن عمليات البحث لا تزال جارية في ظل "الأضرار الجسيمة" على الأرض.

وكان سابينغتون يتحدث من طريق سريع ضربته العاصفة، بينما لجأ عشرات الأشخاص إلى محطة وقود للاحتماء، مشيرا إلى أن "الكثير" من الأشخاص أصيبوا بجروح.

 

 




 

 


 

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