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الإثنين، 07-06-2021 04:16 م

خسائر صادمة في صفوف القوات الأفغانية بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية

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الوكيل الاخباري- قال مسؤولون كبار في الحكومة الأفغانية، اليوم الإثنين، إن 150 على الأقل من قوات الأمن قتلوا أو أصيبوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع تزايد الهجمات التي يشنها مسلحو طالبان بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية.

وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن قتالا يدور حاليا في 26 إقليما من إجمالي 34 في البلاد. ووصف أحدهم عدد القتلى والمصابين بأنه ”مرتفع بشكل صادم“.

وتقول الحكومة إن الاشتباكات زادت مع مضي الولايات المتحدة قدما في عملية سحب كل قواتها المتبقية بحلول 11 سبتمبر.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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