خطبة عرفة من مسجد نمرة بعرفة - رابط مباشر

الوكيل الاخباري - أكملت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لبث خطبة عرفة من مسجد نمرة، خلال فعاليات حج هذا العام 1444 هـ.

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وأعلن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه من المقرر بث الخطبة بـ20 لغة عالمية، ما يمثل تحديًا كبيرًا في توفير خدمات الاتصال والترجمة.



وأوضح الرئيس العام أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطب ودروس الحرمين الشريفين وخطبة يوم عرفة يهدف إلى توفير خدمة الاتصال والترجمة للمسلمين في شتى أنحاء العالم.



ويستهدف المشروع أكثر من 300 مليون مستفيد حول العالم، بترجمة مباشرة عبر منصة منارة الحرمين، وذلك في إطار السعي لإيصال الخطبة لأكبر عدد من المسلمين حول العالم.

لمشاهدة البث المباشر لخطبة عرفة بأكثر من عشرين لغة (اضغط هنا).

