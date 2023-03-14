خطة تزويد أستراليا بغواصات نووية ربما تتكلف 245 مليار دولار بحلول 2055

الوكيل الإخباري - قال مسؤول دفاعي أسترالي اليوم الثلاثاء إن برنامج أستراليا للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا سيتكلف ما يصل إلى 368 مليار دولار أسترالي (245 مليار دولار) على مدى الثلاثين عاما المقبلة، ليصبح بذلك أكبر برنامج دفاعي في تاريخ أستراليا.



وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الثلاثاء تفاصيل خطة لتزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية.

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وقال ألبانيزي إن البرنامج سيبدأ باستثمار قيمته ستة مليارات دولار أسترالي (أربعة مليارات دولار) على مدى أربع سنوات لتوسعة قاعدة غواصات رئيسية وأحواض بناء الغواصات في البلاد إلى جانب تدريب العمالة الماهرة.



وقال مسؤول دفاعي لرويترز إن التكلفة الإجمالية لبرنامج الغواصات تقدر عند 268 مليار دولار أسترالي إلى 368 مليارا بحلول 2055، أي ما يعادل حوالي 0.15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.



وتشمل هذه القيمة التقديرية تكلفة بناء الغواصات وما يرتبط بها من بنية تحتية وتدريب.

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