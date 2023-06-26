الإثنين 26-06-2023
الوكيل الاخباري

وزارة التنمية تفتتح اليوم غرفتي مراقبة على دور الرعاية

وفيات الإثنين 26-6-2023

خبير أمريكي: الأسلحة الغربية عاجزة أمام السلاح الروسي عن إنقاذ الجيش الأوكراني

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

كندا.. هواء مونتريال بات الأكثر تلوثا في العالم

هل يجوز شراء الأضحية بالدين؟ .. الإفتاء تجيب

مصدر: السفارة الأمريكية في موسكو تواصلت مع الخارجية الروسية يوم تمرّد "فاغنر"

واشنطن تعلّق تمويل الأبحاث العلمية في مستوطنات الضفة الغربية

الشمالي: اجتماع قريب للاتفاق على آلية قرار إلزام التجار بكفالة المركبات الجديدة

الاحتلال يعتقل 7 شبان من رام الله بينهم شقيقان

الإثنين، 26-06-2023 10:28 ص

خفر السواحل الأميركيون يفتحون تحقيقا في انفجار الغواصة "تيتان"

1687762953749


الوكيل الإخباري- أعلن خفر السواحل الأميركيّون اليوم الأحد، أنّهم فتحوا تحقيقا لتحديد أسباب انفجار الغوّاصة "تيتان"، التي لقي خمسة من ركّابها حتفهم الأسبوع الماضي، أثناء غوصهم باتّجاه حطام السفينة "تايتانيك"، بحسب واشنطن بوست.
وقال كبير محقّقي خفر السواحل والمسؤول عن التحقيق جيسون نيوباور، خلال مؤتمر صحافي في بوسطن (شمال شرق)، إنّ "هدفي الأساسي هو منع وقوع حدث مماثل، من خلال تقديم التوصيات اللازمة لتحسين سلامة القطاع البحري في كلّ أنحاء العالم".

اضافة اعلان


وأضاف أنّ العمل جار على جمع مجموعة أولية من الأدلّة، بما في ذلك أي "حطام في موقع الحادث".


كذلك، سيتمكّن التحقيق الأميركي من إصدار رأي "إذا لزم الأمر" بشأن أيّ ملاحقات قانونيّة محتملة.


وفتحت السلطات الكنديّة يوم السبت، تحقيقا في انفجار الغوّاصة الصغيرة "تيتان"، التي أطلق اختفاؤها قرب حطام "تايتانيك" وعلى متنها خمسة أشخاص، عمليّة بحث شاركت فيها دول عدّة.


وقالت رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي كاثي فوكس، إن "مهمتنا تتمثل بمعرفة ما حدث ولماذا وتحديد ما يمكن تغييره، لخفض فرص أو خطر وقوع أحداث مشابهة في المستقبل".

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
649935b94c59b74e196e22a2

اليمن.. العثور على جثث 22 شخصا جرفت السيول سياراتهم

649938424c59b74eea055cb1

إيران تتفاوض مع الإمارات والسعودية

649931ba4c59b744331b6b8c

كييف: نصف "الناتو" مستعدون لضم أوكرانيا

64990d8c4c59b75b7845b4b6

خبير أمريكي: الأسلحة الغربية عاجزة أمام السلاح الروسي عن إنقاذ الجيش الأوكراني

649911c24c59b744331b6b6d

كندا.. هواء مونتريال بات الأكثر تلوثا في العالم

64992cb74c59b70e0f2c61fc

مصدر: السفارة الأمريكية في موسكو تواصلت مع الخارجية الروسية يوم تمرّد "فاغنر"

أخبار متعلقة
9

مفاجأة بشأن الغواصة تيتان.. علم مسبق بانفجارها

99

غاص 33 مرة للسفينة.. مخرج تيتانيك يكشف حقائق بشأن "تيتان"؟

43a579ee-bc88-4d16-b272-cc08ce8eddf3

ضغط مزّقهم أشلاء.. ماذا شعر ضحايا "تيتان" بلحظاتهم الأخيرة؟

66666666666

من هم الاشخاص المفقودين على متن الغواصة "تيتان" ؟