خفر السواحل الأميركيون يفتحون تحقيقا في انفجار الغواصة "تيتان"

الوكيل الإخباري- أعلن خفر السواحل الأميركيّون اليوم الأحد، أنّهم فتحوا تحقيقا لتحديد أسباب انفجار الغوّاصة "تيتان"، التي لقي خمسة من ركّابها حتفهم الأسبوع الماضي، أثناء غوصهم باتّجاه حطام السفينة "تايتانيك"، بحسب واشنطن بوست.

وقال كبير محقّقي خفر السواحل والمسؤول عن التحقيق جيسون نيوباور، خلال مؤتمر صحافي في بوسطن (شمال شرق)، إنّ "هدفي الأساسي هو منع وقوع حدث مماثل، من خلال تقديم التوصيات اللازمة لتحسين سلامة القطاع البحري في كلّ أنحاء العالم".

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وأضاف أنّ العمل جار على جمع مجموعة أولية من الأدلّة، بما في ذلك أي "حطام في موقع الحادث".



كذلك، سيتمكّن التحقيق الأميركي من إصدار رأي "إذا لزم الأمر" بشأن أيّ ملاحقات قانونيّة محتملة.



وفتحت السلطات الكنديّة يوم السبت، تحقيقا في انفجار الغوّاصة الصغيرة "تيتان"، التي أطلق اختفاؤها قرب حطام "تايتانيك" وعلى متنها خمسة أشخاص، عمليّة بحث شاركت فيها دول عدّة.



وقالت رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي كاثي فوكس، إن "مهمتنا تتمثل بمعرفة ما حدث ولماذا وتحديد ما يمكن تغييره، لخفض فرص أو خطر وقوع أحداث مشابهة في المستقبل".

بترا