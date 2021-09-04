خفر السواحل التركي ينقذ عشرات المهاجرين من الغرق في بحر إيجه

الوكيل الاخباري- أنقذت فرق خفر السواحل التركية، اليوم السبت، 59 مهاجرا تعطل قاربهم في مياه بحر إيجة، بغرب البلاد.

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وأفادت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر أمنية بأن خفر السواحل تلقى نداء استغاثة من طالبي لجوء على متن قارب شراعي قبالة سواحل جزيرة بوزجا بولاية جناق قلعة التركية.



وأضافت الوكالة أن فرق خفر السواحل أنقذت 59 مهاجرا من جنسيات عدة كانوا على متن القارب بعد تعطل محركه عن العمل.



ونقلت الفرق طالبي اللجوء إلى مركز ترحيل المهاجرين في قضاء آيواجك بالولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: روسيا اليوم