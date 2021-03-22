خفر السواحل التركي ينقذ 22 طالب لجوء أبعدتهم اليونان

الوكيل الإخباري- أنقذ خفر السواحل التركي، 22 طالب لجوء في بحر إيجة، بعد أن دفعتهم اليونان قسرا إلى المياه الإقليمية التركية، كما تقول أنقرة.

اضافة اعلان



وقالت مصادر أمنية تركية، إن "قيادة خفر السواحل التركي تلقت بلاغا بوجود مجموعة من طالبي اللجوء على متن زورق مطاطي قبالة ولاية إزمير، غربي البلاد".



وأشارت إلى أن القيادة أرسلت فريقا لإنقاذ طالبي اللجوء قبالة قضاء "ديكيلي" التابع لإزمير.



وجرى نقل طالبي اللجوء إلى مقر إدارة الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وتبين أن "فرق خفر السواحل اليوناني أجبرت هؤلاء الأشخاص على التوجه إلى المياه الإقليمية التركية".

المصدر: روسيااليوم



