خلافا لاستقبال بايدن.. محمد بن سلمان يرحب بالزعماء العرب بنفسه في المطار

الوكيل الإخباري- استقبل ولي العهد السعودي قادة مصر والكويت والإمارات وقطر والبحرين والأردن بترحيب حار في المطار، خلافا لاستقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن من قبل مسؤولين سعوديين.
واستقبل ولي العهد في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة صباح اليوم السبت، كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وأمير قطر تميم بن حمد وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والملك عبدالله الثاني الذين وصلوا صباح اليوم السبت إلى السعودية.
#عاجل_السعودية | في أول زيارة رسمية للمملكة.. سمو #ولي_العهد يستقبل بالأحضان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان #قناة_السعودية #قمة_جدة_للأمن_والتنمية pic.twitter.com/eaHiscNzDA— قناة السعودية (@saudiatv) July 16, 2022
#فيديو | سمو #ولي_العهد في مقدمة مستقبلي أمير دولة قطر لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي في #جدة للمشاركة في #قمة_جدة_للأمن_والتنمية. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) July 16, 2022
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