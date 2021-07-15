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الخميس، 15-07-2021 11:03 ص

خلال ساعتين ٢٢ هزة ارضية تضرب تايوان - فيديو

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الوكيل الإخباري - ضربت سلسلة من أكثر من 20 هزة أرضية الساحل الشرقي لتايوان صباح الأربعاء، ما أدى إلى تسجيل بعض الأضرار المادية.

ولم تكن الهزات عنيفة جداً، إذ إن أقواها على مقياس ريختر جاءت بقوة 5.2 درجة، وفق "يورونيوز".

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وبدءاً من الساعة السابعة إلا ثماني دقائق، سجّل مكتب الطقس المركزي سلسلة من 22 هزة أرضية حدثت خلال ساعتين تقريباً، بالقرب من الساحل الشرقي للجزيرة.


وأظهرت فيديوهات التقطها أحد السياح الهواة بعض الارتجاجات التي تخللت الهزات.


ووقعت تمثال من الباطون من على سقف أحد المعابد في مدينة هواليين، فيما تدمر جزء من مقر مركز للشرطة المحلية.


وتقع تايوان جغرافياً على ما يسمى بلغة الجيولوجيين "حزام النار"، ما يجعل منها عرضة لزلازل بشكل متكرر.

 

 

 

 

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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