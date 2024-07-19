خلل تقني عالمي يتسبب بتعطل مطارات ومنشآت حيوية في دول عدة

الوكيل الاخباري-

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تسبب خلل فني عالمي، الجمعة، بتعطل رحلات جوية وبث مباشر في قناة تلفزيونية وتداول للنفط والغاز في دول عدة.عادت خدمة البث المباشر لشبكة سكاي نيوز البريطانية، بعد انقطاع استمر ساعات الجمعة، عقب توقفها عن البث المباشر، إثر انقطاع تقني عالمي.وقال الرئيس التنفيذي لشبكة سكاي نيوز ديفيد رودس على إكس "لم تتمكن سكاي نيوز من البث التلفزيوني المباشر هذا الصباح، ونبلغ المشاهدين حاليا أننا نعتذر عن الانقطاع".وأثر انقطاع تقني عالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.