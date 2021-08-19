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الخميس، 19-08-2021 09:21 ص

خمسة شروط.. باريس تنصح طالبان كيف تحظى باعتراف المجتمع الدولي

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، أنّه يتعين على حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان التقيّد بخمسة شروط مسبقة لكي يحظى نظامها باعتراف المجتمع الدولي.

وقال لودريان في مقابلة مع شبكة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية "أعلم أنّهم (طالبان) يبذلون جهوداً كثيرة في محاولة للحصول على اعتراف دولي، لكن لا يكفي إصدار تصريحات نقرأها هنا وهناك بشأن احترام حقوق المرأة، فالمطلوب هو أفعال"،  مشددا على أن ما تدلي به الحركة الإسلامية من تصريحات معتدلة "لا قيمة له إن لم تقرن قولها بالفعل".

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وأضاف: "إذا كان الجيل الجديد من طالبان يريد اعترافا دوليا فيتعين عليهم أولا أن يسمحوا بخروج الأفغان الذين يريدون مغادرة هذا البلد لأنهم خائفون، ومن ثم عليهم أن يحولوا دون أن يصبح بلدهم ملاذا للإرهاب. يجب عليهم أن يثبتوا ذلك بشكل ملموس للغاية".

وتابع الوزير الفرنسي تعداد الشروط بقوله إنه يجب على قادة طالبان أيضا "أن يسمحوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الأفغانية، ويجب عليهم أيضا أن يحترموا الحقوق، ولا سيما حقوق المرأة. إنهم يصرحون بذلك ولكن يجب أن يفعلوه".

أما الشرط الخامس والأخير وفقا للودريان فهو "أن يشكلوا حكومة انتقالية".

وأوضح الوزير الفرنسي أن "هذه هي الشروط للحصول على اعتراف دولي. بعدها سنرى، لكن في الوقت الحالي، يجب عليهم أن يقوموا بهذه الإجراءات، فهي لم تتحقّق حتى الآن".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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