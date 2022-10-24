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الإثنين، 24-10-2022 10:14 ص

خيرسون تدشن تشكيلات الدفاع الإقليمي

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الوكيل الإخباري- أعلنت الإدارة العسكرية المدنية في منطقة خيرسون عن تشكيل لجان للدفاع الإقليمي من الرجال المتبقين في المدينة.

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جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الصحفي للإدارة العسكرية المدنية، حيث تابع البيان: "بالنسبة لجميع الرجال الذين يرغبون في البقاء بخيرسون، على الرغم من التهديد الأمني المتزايد من قبل القوميين الأوكرانيين المتطرفين، فقد أتيحت الفرصة لهؤلاء للانضمام إلى وحدات الدفاع الإقليمي بالمدينة".

وأضافت الإدارة العسكرية المدنية أن القوات الأمنية تواصل ضمان الأمن في المدينة، ويمكن للمقيمين الانتقال إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر في أي وقت، حيث تغادر القوارب من محطة النهر يوميا إلى مدينتي "أليشكي" و"غولايا بريستان".

وكان القائم بأعمال حاكم المنطقة، فلاديمير سالدو" قد صرح في وقت سابق باتخاذ قرار بشأن الحركة المنظمة للسكان المدنيين من الضفة اليمنى إلى اليسرى في المدينة لإنشاء تحصينات دفاعية، حيث تحشد كييف، بحسبه، قوات هجومية، بينما شكلت روسيا مجموعة عسكرية لصده.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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