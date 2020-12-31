دارفور.. القبض على سارقي مدفع مضاد للطيران

الوكيل الإخباري - قام عدد من الأشخاص بسرقة مدفع مضاد للطيران من داخل مقر الفرقة 19 مشاة في نيالا في جنوب دارفور، بالسودان.

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وتمكنت القوى الأمنية من القبض على الجناة في منطقة رهيد البردي.



وكانت مدينة نيالا، شهدت حادثا مماثلا في أكتوبر الماضي عندما سرق أشخاص مدفع دوشكا على متن سيارة عسكرية كانت متوقفة في مركز للشرطة بالمنطقة ، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم.



المصدر : روسيا اليوم

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