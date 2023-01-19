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وسائل إعلام: فرنسا تدرس احتمال توريد دبابات "Leclerc" إلى أوكرانيا

الخميس، 19-01-2023 11:34 ص

دبابات "ليوبارد 2" تهز كرسي شولتس

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة The Spectator إن منصب المستشار الألماني أولاف شولتس غير مستقر ومعرض للخطر جراء تزايد الضغوطات بسبب الأزمة الأوكرانية ووجوب إمداد كييف بمزيد من الأسلحة.

وبحسب الصحيفة، فبعد أن أعلنت بريطانيا رسميا عن توفير سرب من دبابات القتال الرئيسية من طراز تشالنجر 2، بات الضغط على ألمانيا يتزايد أكثر وأكثر لتزويد كييف المزيد من الأسلحة.

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وتضيف الصحيفة، فقد اضطر السياسيون الألمان إلى الضغط على شولتس ودفعه إلى اتخاذ أي قرار بشأن أوكرانيا.


وتتابع الصحيفة، أنه بدلا من أولاف شولتس، فإن العديد من القوات في ألمانيا وأوكرانيا ترغب في رؤية وزيرة الخارجية الألمانية الحالية، أنالينا بوربوك في منصبه. إضافة إلى أن العديد من القوى في ألمانيا تتجه لإخطار شولتس أنه في حال لم يغير مساره، فإن حياته السياسية ومنصبه في خطر.


وفي وقت سابق عين المستشار الألماني أولاف شولتس، بوريس بيستوريوس البالغ من العمر 62 عاما وزيرا جديدا للدفاع في البلاد ليحل محل كريستينا لامبرخت المستقيلة.


هذا ويتزايد الضغط بشكل كبير على ألمانيا من قبل الولايات المتحدة، لنقل دبابات ليوبارد 2 إلى كييف، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.


حيث نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، سيحاول الضغط على وزير الدفاع الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، للسماح بنقل دبابات ألمانية إلى أوكرانيا.


ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير في البنتاغون لم تذكر اسمه قوله "وزير (الدفاع في الولايات المتحدة) سيضغط على الألمان بشأن هذه القضية".


كما نقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي آخر قوله "نحن متفائلون للغاية بأننا سنحرز تقدما بشأن هذا المطلب بنهاية الأسبوع".


إلا أن شولتس يبقى مترددا في إرسال هذه الدبابات إلى كييف، حيث صرح أمس الأربعاء في معرض إجابته على سؤال خلال فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي حول أسباب تردد برلين في تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"، "بأن الناتو يريد تفادي المواجهة المباشرة مع روسيا".

 

RT

 




 

 


 

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