دبلوماسي أمريكي يلقى حتفه في المكسيك

الوكيل الإخباري - قال السفير الأمريكي لدى المكسيك كريستوفر لانداو، يوم السبت، إن مسؤولا قنصليا أمريكيا لقي حتفه في المكسيك.

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وكتب لانداو في تغريدة عبر "تويتر" إن المسؤولين علموا بوفاة المسؤول في الأول أكتوبر.



وأضاف: "القنصلية العامة للولايات المتحدة في تيخوانا وكامل البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة بالمكسيك في حداد على فقدان أحد مسؤوليها".



وتابع قائلا: "نقدم خالص تعازينا لأحبائه وسنعمل مع سلطات إنفاذ القانون حتى تحقيق العدالة له وعائلته".

@ConsuladoUSATJ 1/2 El Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana y toda la misión diplomática de los Estados Unidos en México están de luto por la pérdida de uno de los nuestros. Nos enteramos del asesinato de un empleado local del @USDA_APHIS en BC el 1 de octubre. #QEPD October 3, 2020



