الأحد 04-10-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الأحد 4/10/2020

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

السماح بأداء العمرة اليوم

وفيات الأحد 4/10/2020

أجواء معتدلة الحرارة

الملك يقبل استقالة حكومة الرزاز ويكلفها بتصريف الأعمال

الإفتاء تتوقف عن استقبال المراجعين حتى الأربعاء

لجنة الأوبئة : ينبغي اتخاذ هذا الاجراء على الفور

عزل منطقة عين الباشا وفرض حظر تجول شامل فيها

إنهاء 1.4 من مسار الباص سريع التردد عمان-الزرقاء




الأحد، 04-10-2020 07:07 ص

المسؤولون علموا بوفاته قبل أيام

دبلوماسي أمريكي يلقى حتفه في المكسيك

مك
مقتل دبلوماسي أمريكي في المكسيك


الوكيل الإخباري - قال السفير الأمريكي لدى المكسيك كريستوفر لانداو، يوم السبت، إن مسؤولا قنصليا أمريكيا لقي حتفه في المكسيك.

اضافة اعلان

وكتب لانداو في تغريدة عبر "تويتر" إن المسؤولين علموا بوفاة المسؤول في الأول أكتوبر.


وأضاف: "القنصلية العامة للولايات المتحدة في تيخوانا وكامل البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة بالمكسيك في حداد على فقدان أحد مسؤوليها".


وتابع قائلا: "نقدم خالص تعازينا لأحبائه وسنعمل مع سلطات إنفاذ القانون حتى تحقيق العدالة له وعائلته".

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
د

السماح بأداء العمرة اليوم

5f78a860423604412a617409

قتيل وعدد من الجرحى بعملية اطلاق نار في تورونتو الكندية

222

طبيب البيت الابيض يكشف حقيقة الحالة الصحية لترامب

156325841707244800

أردوغان يهدد بتنفيذ عملية عسكرية جديدة شمال سوريا

55

مجلس الامن الدولي يصدر قراراً هاماً حول ليبيا

thumbs_b_c_8a825665dcc9cfdfcd684799d52b93e3

مصر تعلن عن اكتشاف اثري هام