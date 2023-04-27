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الخميس، 27-04-2023 09:37 ص

دبلوماسي بريطاني سابق: أمام زيلينسكي ستة أشهر فقط

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الوكيل الإخباري - قال الدبلوماسي البريطاني السابق وأستاذ الدراسات العسكرية توم ويلسي، إنه لم يتبق أمام فلاديمير زيلينسكي سوى ستة أشهر من أجل تحقيق نتيجة مقبولة للغرب بالعمليات العسكرية في أوكرانيا.

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وأضاف ويلسي لصحيفة "The Scotsman"، "إذا لم تهزم أوكرانيا روسيا في الأشهر الستة المقبلة، فمن المرجح أن يضغط الغرب على الرئيس زيلينسكي للتفاوض مع بوتين. ولكن سيكون من المستحيل تقريبا تحقيق نتيجة مقبولة للمفاوضات".

ولفت ويلسي إلى أن زيلينسكي يدرك أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد سئموا العمل العسكري وأنهم قلقون للغاية بشأن العواقب السياسية والاقتصادية على بلدانهم، فضلا عن أن الأكثر اهتماما بإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا هو الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي لا يرغب بالتطرق إلى مسألة الدعم المكلف لأوكرانيا في النقاش الانتخابي.


وأضاف ويلسي: "من الناحية المثالية، يرغب بايدن في أن تنتهي الحرب بحلول نهاية عام 2023، قبل أن تبدأ الانتخابات التمهيدية الأمريكية في أوائل عام 2024.

 

وإلا فإن ذلك سيعني محادثات السلام.. لذلك لم يتبق أمام زيلينسكي سوى ستة أشهر لتحقيق أي نتائج من الهجوم المضاد المتوقع" مشككا في الوقت ذاته في قدرة أوكرانيا على قلب تيار الأعمال العدائية لصالح أوكرانيا، والتي يعتقد ويلسي أنها ستجبر الغرب على إجبار زيلينسكي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.


وأعلنت السلطات الأوكرانية مرارا وتكرارا أنها ستشن هجوما مضادا للقوات المسلحة الأوكرانية. وفي 15 أبريل، أعلن رئيس وزراء أوكرانيا أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية سيحدث في المستقبل القريب.

 

RT

 




 

 


 

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