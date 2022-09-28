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الأربعاء، 28-09-2022 01:53 م

دبلوماسي عربي يتابع مباراة كرة قدم خلال اجتماع للأمم المتحدة

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الوكيل الإخباري - ظهر دبلوماسي عراقي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وهو يشاهد مباراة كرة القدم على شاشة الكومبيوتر المحمول بدلا من متابعة الجلسة، ما أثار  غضب الكثير من العراقيين.

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وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان نشرته على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، أنها تتابع موضوع الصورة، التي تم تداولها للموظف الدبلوماسي، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بحقه، مع ضمان حضور الدبلوماسية العراقية.


من جهة أخرى، أعرب عدد من رواد منصات التواصل في العراق عن استيائهم من الأخطاء المتكررة التي يقترفها دبلوماسيو بلادهم وغياب تأثيرهم السياسي في حل الأزمات، فضلا عن الكفاءات العراقية في المحافل الدولية.

 

البيان


 




 

 


 

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