دبي .. انقاذ مصاب على متن سفينة والكشف عن جنسيته -فيديو

الوكيل الإخباري-

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نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة دبي وعمليات جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية اليوم "الثلاثاء" مهمة إخلاء طبي لمصاب من الجنسية الفلبينية يبلغ من العمر 26 عام من على متن أحد السفن بالقرب من سواحل إمارة دبي.‎تم تلقي بلاغ من عمليات شرطة دبي يفيد بتعرض شاب من الجنسية الفلبينيه لوعكة صحية. تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، ‎وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى راشد في دبي لتلقي العلاج اللازم.

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