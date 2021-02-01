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الإثنين، 01-02-2021 09:49 م

دبي تعتمد مجموعة جديدة من الإجراءات الوقائية

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الوكيل الإخباري _ أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكورث في إمارة دبي حزمة من الإجراءات  الجديدة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا بسبب تزايد المخالفات.

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ووفقاً لموقع البيان سيتم تطبيق الإجراءات بدءاً من 2 وحتى 28 فبراير وتشمل مايلي:


خفض جمهور دور السينما والفعاليات الترفيهية والرياضية في الأماكن المغلقة بنسبة 50%


خفض الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق لتصل إلى 70%


عدم تجاوز الحجوزات الجديدة في المنشآت الفندقية نسبة 70% من طاقتهال الكلية.

خفض أعداد مستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية إلى 70% من طاقتها الكلية.


إلزام المطاعم والفنادق بإغلاق أبوابها بموعد أقصاه الواحدة صباحاً

 

تشديد المخالفات في حال تعقد الإخلال بالإجراءات الاحترازية أو تجاهلها


المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

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