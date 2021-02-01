دبي تعتمد مجموعة جديدة من الإجراءات الوقائية

الوكيل الإخباري _ أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكورث في إمارة دبي حزمة من الإجراءات الجديدة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا بسبب تزايد المخالفات.

اضافة اعلان



ووفقاً لموقع البيان سيتم تطبيق الإجراءات بدءاً من 2 وحتى 28 فبراير وتشمل مايلي:



خفض جمهور دور السينما والفعاليات الترفيهية والرياضية في الأماكن المغلقة بنسبة 50%



خفض الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق لتصل إلى 70%



عدم تجاوز الحجوزات الجديدة في المنشآت الفندقية نسبة 70% من طاقتهال الكلية.



خفض أعداد مستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية إلى 70% من طاقتها الكلية.



إلزام المطاعم والفنادق بإغلاق أبوابها بموعد أقصاه الواحدة صباحاً

تشديد المخالفات في حال تعقد الإخلال بالإجراءات الاحترازية أو تجاهلها





المصدر : الإمارات نيوز



