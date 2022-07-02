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السبت، 02-07-2022 11:25 ص

دبي تعلن إجازة عيد الأضحى

هلال


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن إجازة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة لدوائر حكومة دبي ستبدأ اعتباراً من يوم الجمعة 8 يوليو 2022م، الموافق 9 ذي الحجة 1443هـ وحتى يوم الإثنين 11 يوليو 2022م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022م.

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ورفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلة الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية والأمن والأمان.

 

البيان


 




 

 


 

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