دبي تُلغي شرطا للمواطنين القادمين إليها

الوكيل الإخباري - أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، تعديل بروتوكول السفر من وإلى دبي، بهدف التخفيف على المسافرين ولا سيما المواطنين، وإعفائهم من إجراءات إضافية، دون الإخلال بالتدابير الوقائية الأساسية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.



وينص البروتوكول الجديد على إعفاء المواطنين من فحص (PCR) قبل مغادرة الوجهة القادمين منها، بغض النظر عن الوجهة أو المدة، والاكتفاء بالفحص لدى الوصول إلى منافذ الإمارة، فيما يبقى الفحص مطلباً أساسياً للمقيمين والسياح قبل القدوم إلى دبي.



وينص البروتوكول أيضاً على إلزامية الفحص المسبق لمسافري الترانزيت القادمين من مجموعة من الدول أو حسب متطلبات وجهاتهم النهائية، أما المغادرون من دبي، فالفحص إلزامي إذا كانت الوجهة المقصودة تطلب الفحص المسبق.



المصدر : دنيا الوطن

اضافة اعلان



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



