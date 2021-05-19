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الأربعاء، 19-05-2021 09:48 م

دخل كمالا هاريس يزيد 3 مرات على بايدن

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الوكيل الاخباري - يتضح هذا من خلال الإقرارات الضريبية التي أصدرها البيت الأبيض، أنه، بالمقارنة مع هاريس، فإن دخل بايدن متواضع للغاية.

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وقالت تقارير شبكة "CNBC": "ربح الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن 607336 دولارًا في عام 2020، وفقًا لإقرارهما الضريبي الذي تم إصداره مؤخرًا، وهو انخفاض كبير عن أرباحهما لعام 2019".


في الوقت نفسه، دفع الزوجان 157،414 دولار أمريكي كضريبة دخل فدرالية (FIT) مع معدل ضريبة فعال بنسبة 25.9%.


بالإضافة إلى الضرائب الفيدرالية، دفع بايدن ضرائب لولاية ديلاوير (نحو 29000 دولار) وولاية فيرجينيا (443 دولارًا).


كما تبرع الزعيم الأمريكي والسيدة الأولى بمبلغ 30704 دولارات للأعمال الخيرية.
ومن المثير للاهتمام أن نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وزوجها دوغ إهمهوف حصلا على 1،695،225 دولار في عام 2020. أي ما يقرب من 3 مرات أكثر من بايدن وزوجته.


كما دفعت هاريس وزوجها 125 ألف دولار كضريبة دخل في كاليفورنيا و57 ألف دولار في مقاطعة كولومبيا.
بالإضافة إلى ذلك، تبرع الزوجان بمبلغ 27000 دولار للجمعيات الخيرية.

 

سبوتنيك

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