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الإثنين، 29-03-2021 09:14 ص

دخول محاكمة الشرطي الأمريكي المتهم بقتل فلويد مرحلة المرافعات

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الوكيل الإخباري- تبدأ الاثنين المرافعات في محاكمة الشرطي المتهم بقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، الذي أثار مقتله موجة عارمة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى.

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ووجهت إلى الشرطي في مينيا بوليس ديريك شوفين (45 عاما)، تهمتا القتل والقتل غير العمد، حيث ضغط بركبته لمدة 9 دقائق في مايو الماضي على عنق فلويد الذي كان مثبتا على الأرض ما أدى إلى اختناقه ومفارقته الحياة.

وستستمع هيئة المحلفين التي اختيرت من أطياف متعددة من سكان المدينة على مدى 3-4 أسابيع، إلى حجج الطرفين والشهود والخبراء قبل أن يباشروا مداولاتهم، إذ يتوقع صدور الحكم في أبريل أو مطلع مايو المقبل.

ويتوجب على الأعضاء الـ12 في الهيئة التوصل إلى قرار بالإجماع، وإلا فإن المحكمة ستعتبر باطلة ولاغية، ما من شأنه أن يثير أعمال شغب جديدة في المدينة على غرار التي شهدتها في نهاية مايو 2020.

وبسبب انتشار الوباء، تجري المحاكمة بدون جمهور، ولكن سيتم بث الجلسات على الهواء مباشرة.

 

المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

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