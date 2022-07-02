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السبت، 02-07-2022 07:50 ص

دراسة: أعراض مختلفة لجدري القرود ومخاوف من عدم التعرف على بعضها

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الوكيل الإخباري - قال باحثون في لندن إن الأعراض التي ظهرت على مرضى جدري القرود في المملكة المتحدة تختلف بشكل ملحوظ عن تلك التي شوهدت في تفشيات سابقة، مما أثار المخاوف من عدم التعرف على بعض الحالات.

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ووجدت الدراسة التي أجريت على 54 مريضا في عيادات صحية بلندن في مايو هذا العام أن الأعراض اختلفت عما هو معتاد في جدري القرود حيث كانت أعراض الحمى والإرهاق أقل، والآفات الجلدية في مناطقهم التناسلية والشرجية أكبر.


تسبب مرض جدري القرود، وهو مرض فيروسي معتدل نسبيا في العادة و يتوطن في العديد من البلدان في غرب ووسط أفريقيا، في حدوث أكثر من 5000 حالة إصابة بالإضافة إلى وفاة واحدة خارج تلك المناطق - لا سيما في أوروبا - منذ أوائل مايو أيار وفقا لمنظمة الصحة العالمية.


ارتفعت الحالات أيضا في البلدان التي ينتشر فيها المرض بشكل أكبر.


ويتبع البحث الذي نُشر في مجلة لانسيت للأمراض المعدية اقتراحات من هيئات الصحة العامة مثل المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن تفشي المرض - الذي ينتشر بشكل رئيسي بين رجال يمارسون الشذوذ - يظهر بأعراض غير معتادة.


وقال القائمون على البحث والذين يمثلون عددا من المؤسسات إنه يجب مراجعة تعريفات حالات الإصابة لتجنب إغفال بعض الحالات، لا سيما أن جدري القرود يمكن أن "يحاكي" الأمراض الشائعة الأخرى المنقولة جنسياً مثل الهربس والزهري.

 

ووجدت الدراسة أيضًا أن ربع مرضى جدري القرود مصابون بفيروس نقص المناعة المكتسب، وربعهم مصابون بأمراض أخرى منقولة عن طريق الجنس.


وقالت الدكتورة روث بيرن التي شاركت في الدراسة "إن التشخيص الخاطئ للعدوى قد يمنع فرصة التدخل المناسب والوقاية من انتقال العدوى".

 

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