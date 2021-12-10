دراسة: أكثر من 77 ألف مواطن لبناني غادروا البلاد منذ بداية العام

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة أجرتها المؤسسة "الدولية للمعلومات" أن عدد اللبنانيين الذين غادروا البلاد منذ بداية العام وحتى منتصف نوفمبر2021، تجاوز 77 ألف فرد مقارنة بنحو 18 ألف فرد للعام الماضي.

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وقالت المؤسسة في تقرير إن "الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يشهدها لبنان، أدت إلى ارتفاع كبير في أعداد المهاجرين والمسافرين بحثا عن فرصة عمل يفتقدونها في وطنهم، أو عن خدمات حياتية أساسية أصبحت شبه معدومة من الكهرباء والمياه والصحة والنظافة".



وبحسب الأرقام فإن "عدد اللبنانيين المهاجرين والمسافرين منذ بداية العام وحتى منتصف شهر نوفمبر 2021 قد وصل إلى 77,777 فردا مقارنة بـ 17,721 فردا في العام 2020. واستنادا إلى الجدول التالي نتبين أن عدد اللبنانيين الذين هاجروا وسافروا من لبنان خلال الأعوام 2018- 2021 قد وصل إلى 195,433 لبنانيا".

روسيا اليوم



