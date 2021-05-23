دراسة بريطانية : جرعتان من لقاح كورونا تحميان من السلالتين الهندية والبريطانية

الوكيل الإخباري - خلصت دراسة بريطانية جديدة أن جرعتين من لقاحات كورونا لهما الفاعلية ذاتها تقريبا في الوقاية من سلالة الفيروس الجديدة التي اكتُشفت في الهند، وسلالة "كنت" السائدة في بريطانيا.

اضافة اعلان



وحسب نتائج الدراسة التي أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا، فإن لقاح فايزر- بيونتك فعال بنسبة 88 بالمئة في الوقاية من الإصابة المصحوبة بأعراض السلالة الهندية بعد أسبوعين من الجرعة الثانية، وبنسبة 93 بالمئة في الوقاية من السلالة البريطانية.



وأضافت الدراسة أن جرعتين من لقاح أسترازينيكا كانتا فعالتين بنسبة 60 بالمئة في الوقاية من الإصابة المصحوبة بأعراض السلالة الهندية وبنسبة 66 بالمئة في الوقاية من سلالة "كنت".



وقال وزير الصحة مات هانكوك "إن البيانات فريدة من نوعها، ونأمل أن تستطيع الحكومة رفع المزيد من قيود كورونا الشهر المقبل".

بترا