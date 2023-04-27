الخميس 27-04-2023
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الخميس، 27-04-2023 10:23 ص

دراسة تكشف عدد السنوات المتوقعة لتصبح مليونيراً في دول من بينها الأردن

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الوكيل الإخباري – نشر موقع Picodi، بيانات دراسة قال انها للسنوات اللازمة لجمع مليون دولار في عدد من الدول، وتراوحت المدة لجمع المبلغ بين 14 عاما إلى ألف عام، بين دول الشرق الأوسط.

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واستندت الدراسة إلى متوسط الأجور في دول العالم وعدد السنوات التي يحتاجها الشخص ليصل مجموعة ما يجنيه إلى مليون دولار.


واشارت الدراسة ان الاردني يحتاج إلى أكثر من 143 عاما من العمل المتواصل، وعدم الإنفاق، ليجمع مليونه الأول.


وتناولت الدراسة عدداً من الدول العربية والمدة اللازمة لتصبح فيها مليونيراً اقلها قطر حيث يحتاج فيها الشخص الى 21 سنة ليصبح مليونيراً في حين يحتاج الى 600 عام في مصر و 1000 عام في سورية.


ويقدر موقع ceicdata للإحصاءات معدل الرواتب في سوريا بـنحو 81 دولار شهريا، يعني هذا أن السوري بحاجة إلى العمل أكثر من ألف عام لجمع مليون دولار.
وفي لبنان، يحتاج اللبنانيون الذين يعملون بمعدل رواتب شهري يبلغ 507 دولارا إلى العمل 164 عاما لجمع مليون.

هذا وتناولت الدراسة دولاً عربية اخرى مثل الامارات التي اشارت ان الشخص يحتاج للعمل 23 سنة متواصلة ليصبح مليونيراً ، ثم سلطنة عُمان 38 سنة ، والسعودية والكويت 41 عاماً .


عالمياً .. تصدرت سويسرا القائمة بأقل عدد سنوات مطلوبة حتى يملك الشخص مليون دولار أميركي بـ14 سنة و3 أشهر، ثم سنغافورة بـ16 عاما و11 شهرا.


وأشارت الدراسة أن الشخص حتى يصبح مليونيرا في الولايات المتحدة الأميركية فإنه يحتاج إلى 19 سنة و10 أشهر.

 




 

 


 

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