الأحد 26-12-2021
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الأحد، 26-12-2021 07:09 م

دراسة: نصف من تظهر عليهم أعراض نزلات البرد مصابون بكوفيد-19

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الوكيل الاخباري - حذر باحثون بريطانيون من أن المعاناة من الالتهاب في الحلق وسيلان الأنف والصداع، تعني وجود احتمال كبير بالإصابة بفيروس كورونا.

وكان فريق “زوي” لدراسة كوفيد قد تتبع الوباء باستخدام التعليقات الواردة من عامة الناس، وقدر أن نصف الأشخاص الذين يعانون من أعراض شبيهة بنزلات البرد مصابون بالفعل بكوفيد.

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ويقول الفريق إن هناك “انفجارا” في حالات الإصابة بكوفيد خلال الأسبوع الماضي، مدفوعًا بمتحور أوميكرون الجديد.

ويصاب بكورونا حوالي 144 ألف شخص يوميا ثم يشعرون بتوعُّك.

وبالنسبة لمعظم الناس، يعتبر كوفيد مرضا خفيفا. كما أن البعض لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق.

ولكن لا يزال من الممكن أن يسبب أعراضا خطيرة جدا لدى بعض الأشخاص، بما في ذلك أولئك الذين لم يتم تطعيمهم.

فإذا ظهرت عليك أعراض تشبه أعراض البرد، فعليك إجراء فحص فيروس كورونا.

كما ينصح كبير العلماء البروفيسور تيم سبيكتور بالقول إن “عدد الحالات الجديدة المصحوبة بأعراض قد انفجر الأسبوع الماضي”.

وأضاف “بالنسبة لمعظم الناس، فإن من يصابون بمتحور أوميكرون تشبه أعراض إصابتهم إلى حد كبير أعراض نزلات البرد، بدءا من التهاب الحلق وسيلان الأنف والصداع.

ما عليك سوى أن تسأل صديقا لك أصيب مؤخرا بمتحور أوميكرون لتكتشف ذلك.

 




 

 


 

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