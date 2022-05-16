درجات حرارة لاهبة تلامس 47 في مكة المكرمة اليوم

الوكيل الاخباري - تشير آخر مخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية إلى تأثر منطقة مكة المكرمة الاثنين بهبوب رياح شرقية نشطة شديدة الحرارة.



وسجلت مدينة مكة المكرمة الإثنين درجات حرارة مرتفعة لتكون حول 47 درجة مئوية، وسط تحذيرات من خطورة التعرض الطويل لأشعة الشمس.

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رياح شرقية جافة تُثير الأتربة والغبار





وتُعتبر الرياح الشرقية الجافة هي السبب الأبرز لهذا الإرتفاع الكبير على درجات الحرارة، حيث تهُب على منطقة مكة المكرمة من مناطق صحراوية حارة وجافة، كما ستعمل هذه الرياح على إثارة الأتربة والغبار أحياناً.



توصيات هامة:

تجنب التعرض الطويل والمباشر لأشعة الشمس

الإكثار من شرب المياه لتعويض نقص المياه الناتج عن عملية التعرق