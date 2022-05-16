الإثنين 16-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

1.213 مليار دولار عائدات قطاع السياحة خلال الثلث الأول

الحكومة: ننظر بشكل جاد لتوصية عدم حبس المدين حتى نهاية العام

الصناعة والتجارة: لا نستورد القمح من الهند ولن نتأثر بشكل مباشر

من هم الفائزون بالانتخابات النيابية اللبنانية.. اليكم النتائج غير النهائية

دراسة: تحسن كبير بالسيطرة على مرضى الضغط بالأردن

هام من التربية للطلبة المقبلين على المرحلة الثانوية

الذهب عالميا يتراجع إلى أدنى مستوى في 3 أشهر

الأردن يعزي بضحايا إطلاق النار في أمريكا

37 أعلى درجة حرارة ليوم غد في الأغوار الجنوبية

الضمان: السلف الشرائية في برنامج تقسيط بدون فوائد وبدء الصرف مطلع حزيران

الإثنين، 16-05-2022 01:50 م

درجات حرارة لاهبة تلامس 47 في مكة المكرمة اليوم

درجات-الحرارة


الوكيل الاخباري - تشير آخر مخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية إلى تأثر منطقة مكة المكرمة الاثنين بهبوب رياح شرقية نشطة شديدة الحرارة. 

وسجلت مدينة مكة المكرمة الإثنين درجات حرارة مرتفعة لتكون حول 47 درجة مئوية، وسط تحذيرات من خطورة التعرض الطويل لأشعة الشمس.

اضافة اعلان

 

رياح شرقية جافة تُثير الأتربة والغبار 
 

وتُعتبر الرياح الشرقية الجافة هي السبب الأبرز لهذا الإرتفاع الكبير على درجات الحرارة، حيث تهُب على منطقة مكة المكرمة من مناطق صحراوية حارة وجافة، كما ستعمل هذه الرياح على إثارة الأتربة والغبار أحياناً.

توصيات هامة:
تجنب التعرض الطويل والمباشر لأشعة الشمس
الإكثار من شرب المياه لتعويض نقص المياه الناتج عن عملية التعرق

 




 

 


 

إقرأ ايضا
333444-2

انفجار في منزل وزير الداخلية التونسي

FS1BaGgWQAAzWjE

من هم الفائزون بالانتخابات النيابية اللبنانية.. اليكم النتائج غير النهائية

6281ff7b4c59b75bb5358cfb

كندا تعلن أنها متفقة مع الاتحاد الأوروبي بشأن عزل روسيا

62820734423604453243cdd3

روسيا: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وقصف 325 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية

news-140522-lebanon.election_0

ما هي آخر النتائج في دائرتي الشمال الأولى والثانية في لبنان؟

6281edd242360444b649cd71

لحظة خروج الملك السعودي من المستشفى- فيديو

أخبار متعلقة
ض

الأرصاد السعودية: منطقتان سترتفع فيهما الحرارة إلى درجات قياسية

عمرة-مكة-الكعبة

السعودية: الوضع الصحي للمعتمرين مطمئن ولا تفشيات وبائية بينهم

77184

مليونا مصلٍ ومعتمر في الحرمين الشريفين

154-165316--_15ec7cb3c7ab2b_700x400

الجمعية الفلكية تكشف موعد عيد الفطر فلكيا في السعودية

أهرامات-مصر-660x330

مصر.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع