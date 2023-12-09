السبت 09-12-2023
الوكيل الاخباري
 

جرحى في قصف إسرائيلي على منزل في دير البلح وسط غزة

مسؤول إسرائيلي يدعو لدفن أسرى غزة أحياء

عيار 21 و18 .. انخفاض كبير على اسعار الذهب بالاردن اليوم

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب غرب جنين

وزير الخارجية السعودي: صور الأطفال الشهداء بغزة مثيرة لغضب العالم

شاهد: لحظة اندلاع حريق العراق الذي أسفر عن مصرع 14 شخصا

قوات الاحتلال تستولي على 22 مركبة جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة أشقاء من كفرراعي وتقتحم فحمة

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات بغلاف غزة

الخارجية تعزي بضحايا حريق مبنى سكني بالعراق

عاجل

جرحى في قصف إسرائيلي على منزل في دير البلح وسط غزة

السبت، 09-12-2023 09:28 ص

درونات روسية جديدة تظهر في منطقة العملية العسكرية الخاصة

تنزيل (1)


الوكيل الاخباري- أعلنت مصادر مطلعة في المجال العسكري، أن قوات الجيش الروسي بدأت باستخدام درونات انتحارية جديدة، في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.اضافة اعلان


وحول الموضوع قال أنطون فيودوروفيتش مدير مركز "كاسكاد_أورال" الروسي للتدريب الخاص للقوات العسكرية: "قوات الجيش الروسي التي تشارك في العملية العسكرية الخاصة بدأت باستخدام درونات Cucumber (الخيار) التي تم تطويرها في يكاتيرينبورغ".

وأضاف:"هذه الطائرة الصغيرة قادرة على حمل 2.5 كلغ من المتفجرات إلى مسافة 5 كلم، تم تصميم هذه الطائرات لتقوم بالعمليات المتطورة وفق المفاهيم العسكرية، المصممون قرروا من باب الدعابة إطلاق اسم (الخيار) عليها كي لا تحمل اسما عدوانيا".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
AP22360793155606

كوريا الشمالية تصف المساعدة العسكرية لأوكرانيا بأنها جريمة حرب

122023664444264107203

بايدن يعلن عن موعد إطلاق أول قطار فائق السرعة في البلاد

6573f7a44c59b750e27adc39

تأخير وإلغاء أكثر من 20 رحلة جوية في مطارات موسكو

WhatsApp Image 2023-12-08 at 21.33.25

شاهد: لحظة اندلاع حريق العراق الذي أسفر عن مصرع 14 شخصا

ا

"حزب الله" يقصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

01414

بيان جديد من الديوان الأميري بشأن صحة أمير الكويت

أخبار متعلقة
تنزيل

سائقون أوكرانيون يغلقون الطرق في مدن بولندية

00414414

قبل انتخابات الرئاسة الروسية.. تحذير شديد اللهجة من بوتين

255671

وسائل إعلام: زيلينسكي يمنع الإدارات الأوكرانية من التواصل مع قائد قواته

تنزيل (3)

الكرملين: "الناتو" يرى في روسيا خصمه ويضحّي بالشعب الأوكراني لمواجهتها

تنزيل (1)

موسكو تندد بمزاعم واشنطن حول سعي روسيا لتجويع أوكرانيا

258102Image1-1180x677_d

زيلينسكي: لدينا خطة لحل قضية الحدود مع بولندا