الثلاثاء 11-01-2022
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الثلاثاء، 11-01-2022 09:18 م

دعوة أممية لإجراء تحقيقات بعمليات القتل بكازاخستان

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الوكيل الاخباري - دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة في أعقاب ارتفاع حصيلة قتلى الاضطرابات الأخيرة في كازاخستان إلى 164 شخصا.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، قالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان ليز ثروسيل، خلال حديثها للصحفيين في جنيف: "نحن نتفهم إعلان وزارة الداخلية الكازاخستانية بأن حوالي 9009 أشخاص رهن الاحتجاز اعتبارا من اليوم، مشددة على حق جميع المعتقلين بتعيين محامين، كجزء من حقوقهم الإنسانية الأساسية.

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