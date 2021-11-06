السبت 06-11-2021
الوكيل الاخباري

برنامج التعليم السوري الأردني يطلق مجموعة من المشاريع

خدام: جفاف سد الموجب بسبب الضخ الجائر

وزير العمل يوجه بزيادة فرص العمل في ألوية دير ابي سعيد والوسطية والأغوار الشمالية

حوارية حول الأوراق النقاشية الملكية بإربد

اعطاء 4 ملايين شخص جرعة اللقاح الأولى بالاردن

ازدياد شكاوى التلاعب بعدادات السيارات

نذير عبيدات يوضح حول تصريحاته بشأن تهيئة الطالب للتعليم عن بعد

النابلسي: الوزارة بصدد وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشباب

تركيا تعلن نجاحها في اختبار صاروخ طويل المدى

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 5.53% في الاردن اليوم

السبت، 06-11-2021 03:35 م

دعوة إلى إضراب لمدة 48 ساعة في السودان

7znZBjSe2bZML9bmu1KFD6lJ0RcuFOREtAHnglLd


الوكيل الإخباري-رفضت حركة الاحتجاج في السودان المبادرات المدعومة دوليا للعودة إلى ترتيب تقاسم السلطة مع الجيش بعد أحداث الشهر الماضي، داعية إلى "يومين من الإضرابات" على مستوى البلاد بدءا من الأحد.

وحثت الحركة المجتمع الدولي على زيادة الضغط على قادة الجيش السوداني، لوقف ما وصفه بـ"التصعيد المؤسف".

وقال تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الانتفاضة ضد نظام عمر البشير، في وقت متأخر من الجمعة، إن "مبادرات الوساطة التي تسعى إلى تسوية جديدة بين القادة العسكريين والمدنيين من شأنها إعادة إنتاج وتفاقم أزمة البلاد".

اضافة اعلان


وتعهد تجمع المهنيين السودانيين بمواصلة الاحتجاج حتى تشكيل حكومة مدنية كاملة، لقيادة العملية الانتقالية التي بدأت في أعقاب سقوط نظام البشير.


ويسرع المجتمع الدولي جهود الوساطة لإيجاد مخرج من الأزمة، الأمر الذي يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي المضطربة بالفعل.

 


والأربعاء أكدت الإمارات والسعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة الوقوف مع شعب السودان، مشددة على أهمية دعم تطلعاته إلى دولة ديمقراطية وسلمية.


وقال بيان رباعي أصدرته الدول، إن احتجاجات 30 أكتوبر أظهرت عمق التزام الشعب السوداني بدفع عملية الانتقال في بلاده إلى الأمام.


وأكدت الدول الأربع، التزامها بمساعدة الشعب السوداني على تحقيق هذه التطلعات، فيما أعربت عن قلق المجتمع الدولي البالغ إزاء الوضع في السودان، كما دعت إلى الاستعادة الكاملة والفورية للحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة مدنية.


ودعت جميع الأطراف إلى السعي للتعاون والوحدة في الوصول إلى هذا الهدف الحاسم، كما شجعت على الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة ورفع حالة الطوارئ.


وأضافت الدول في بيانها، أنه لا مكان للعنف في السودان الجديد، وأنها تشجع الحوار الفعال بين جميع الأطراف وتحث الجميع على ضمان أن يكون السلام والأمن لشعب السودان أولوية قصوى.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
هزه

زلزال في ساحل إندونيسيا

1020212515203727367187

تركيا تعلن نجاحها في اختبار صاروخ طويل المدى

618520a54c59b72a0e204e58

رويترز: الكويت ترشح هيثم الغيص لقيادة منظمة أوبك

_109720230_60ec28cc-17c9-41d6-93ec-968806e7d28a

ترامب يعلق على مأساة هوليوود.. ويوجه أصابع الاتهام

61818b3f4236044fef256b64

أميركا تستعجل الخروج من إثيوبيا

انفجار

91 قتيلا في كارثة ناقلة الوقود في سيراليون

أخبار متعلقة
617d5333423604678303abf9

السودان.. وفاة شخصين برصاص قوات الأمن

thumbs_b_c_ea799e5ee77d5463018bdb63dc1adae9

السودان .. الحشد لمظاهرة مليونية ضد الانقلاب اليوم

السودان 2

واشنطن تحذر من العنف ضد المحتجين في السودان

1635498290675

الإعلان عن اسم رئيس الحكومة السودانية الجديد خلال أسبوع

61794a1f42360403de216b58

استمرار الإغلاق في شرق السودان بسب مسار الشرق

unnamed (1)

الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به