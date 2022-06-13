الإثنين 13-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

استخدام الكهرباء سيغزوا العالم .. تقرير يكشف مصير النفط عام 2050

رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد سلاح الجو العراقي

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في العقبة - أسماء

فلسطين: أكثر من 87 ألف طالب يتوجهون لتقديم امتحان الثانوية العامة غدا

الطاقة تدعو مستخدمي الغاز المسال المنزلي التحقق من الفواتير

إصابة فلسطيني واعتقال آخرين في رام الله

مصدر: قرار تأجيل القروض يشمل شركات التمويل

روسيا تحصد 93 مليار يورو من صادرات الطاقة خلال 100 يوم

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين- أسماء

الإثنين، 13-06-2022 12:19 م

دعوة إلى إعلان حالة طوارئ صحية بسبب وباء اليرقان في لبنان

CNOFAZJKGL


الوكيل الاخباري- شدد نقيب الصيادلة في لبنان، جو سلوم، على ضرورة "إعلان حالة طوارئ صحية بسبب وباء اليرقان".

اضافة اعلان

 

وأكد جو سلوم على ضرورة "إعلان حالة طوارئ صحية"، لافتا إلى أن "وباء اليرقان قد يتعدى منطقة طرابلس إلى مناطق عدة، وأنه يجب التأكد من سلامة الغذاء وفحص المياه والخضار لعدم تفشي الوباء".

وأشار نقيب الصيادلة في لبنان إلى أن "الحالات تعدت الـ250 في طرابلس والجوار"، مشددا على أن "الوقاية أصبحت ضرورة، وعلى المستشفيات أن تبقى جاهزة ومستعدة لاستقبال المرضى".

وأضاف: "اللقاحات مفقودة لأنها ما زالت مدعومة من الدولة، وهناك تأخر كبير في استيرادها، والأهمية تكمن في فتح اعتمادات خاصة ولاعتماد استراتجية ثابتة وخطّة نقابة الصيادلة لدعم استيراد الأدوية المستعصية".

وأمس الأحد، حذر سلوم من أن "عددا من اللقاحات مقطوعة في لبنان منذ فترة، منع الأطفال حديثة الولادة من الحصول عليها".

كما دان عمليات التهريب للدواء، مؤكدا "ضرورة حفظ اللقاحات في أماكن مبردة، ما لا يكترث له المهربين ويجعل اللقاحات غير فعالة، ووجوب فتح الاعتمادات لتأمين الدواء المقطوع في القريب العاجل".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
d9d29c5f-f983-43a8-a50c-28d3e8e5b894

تعليق الرحلات في مطار بغداد .. تفاصيل

11-114

فرنسا.. انتخابات الجولة الأولى تسفر عن تقدم ضئيل للوسط بقيادة ماكرون

1-105

بريطانيا تطرح أول إستراتيجية قومية للغذاء

image_750x_625ba29512a26

موسكو لا تعارض إجراء حوار مع باريس بشأن القضايا الأمنية

ززز

المكسيك.. مصرع 37 مهاجرا خلال 5 أشهر

ق

كوريا الشمالية تطلق سلسلة قذائف مدفعية

أخبار متعلقة
efe204c61ac92c11a2fded2d49deb013

بيروت: الجيش يوقف 64 شخصا حاولوا المغادرة بحرا بطريقة غير شرعية

انفجار-بالعاصمة-اللبنانية-بيروت

سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت

6105628e4c59b72066439b7d

الجيش اللبناني يواصل عملياته في البقاع

629c76064c59b75b7056f73f

الاحتلال يتمركز على الحدود اللبنانية الجنوبية ويطلق الرصاص

203344Image1-1180x677_d

لبنان: تمديد مهام قوات اليونيفيل في تموز المقبل

11-278

البرلمان اللبناني ينتخب نبيه بري رئيسا له للمرة السابعة