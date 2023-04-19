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الأربعاء، 19-04-2023 04:45 م

دعوة جديدة للإضراب قد تعطل حركة القطارات في ألمانيا

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الوكيل الاخباري - دعت نقابة "إي في جي"، الأربعاء، عمال سكك الحديد في ألمانيا إلى الإضراب من جديد الجمعة للضغط على المفاوضات لرفع الأجور في مواجهة التضخّم.

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ويأتي ذلك بعد إضراب سابق نُظم في نهاية مارس، حيث قالت النقابة في بيان "يجب أن نزيد الضغط على أصحاب العمل الذين يعتقدون أن بإمكانهم تجاهل مطالب موظفيهم".


من المقرر أن يستمر إضراب الجمعة في جميع أنحاء البلاد.


وحذرت شركة "دوتشه بان" المشغلة للقطارات من أن ذلك سيكون له "تأثير هائل على حركة الرحلات" وخاصة على "قطارات المسافات الطويلة".


وقالت كوزيما انجنشاي من نقابة "إي في جي" خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "إن الأمر لا يتعلق بمعاقبة الركاب مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، ولكن لزيادة الضغط على صاحب العمل الذي لم يقدم عرضًا مقبولاً". ( سكاي نيوز )

 




 

 


 

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