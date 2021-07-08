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الخميس، 08-07-2021 02:26 م

دمشق تتهم تركيا والولايات المتحدة بنهب الثروات السورية وإطالة أمد الأزمة

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الوفد السوري إلى الاجتماع الدولي في العاصمة الكازاخستانية نورسلطان، إن "مواصلة الجانب التركي دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وتفاهمات أستانا".

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وأكد رئيس الوفد السوري، أيمن سوسان، اليوم الخميس، أن بعض الدول لا تزال تتجاهل إرادة السوريين وتواصل ممارساتها العدوانية، في إشارة إلى الجانب التركي.


وقال سوسان، إن "الاحتلال الأمريكي والتركي لأجزاء من الأراضي السورية، يمثل أهم أسباب إطالة أمد الأزمة في سوريا، والاحتلالان يواصلان نهب الثروات السورية".


وأضاف، أن "الحملة المسعورة الخاصة بالوضع الإنساني في سوريا، تمثل أبشع أشكال النفاق، ويتجاهل أصحابها أنهم السبب الأساسي في معاناة السوريين جراء دعمهم للإرهاب".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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