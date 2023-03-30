دمشق تدعو لوضع حد لإسرائيل

الوكيل الإخباري - علقت وزارة الخارجية السورية على القصف الإسرائيلي الذي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، قائلة إن "المنطقة لا يمكن أن تنعم بالسلام إذا لم يتم وضع حد للاحتلال".



وقالت الخارجية في بيان إن "العدوان الإسرائيلي الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم الخميس بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ما هو إلا استمرار للنهج الفاشي للكيان الإسرائيلي تجاه شعوب ودول المنطقة، وإنّ كان في هذه المرحلة بالتحديد يشكل محاولة للهروب من التفتت الداخلي الذي يشهده هذا الكيان".

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وشددت على أنه "لا يمكن أن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار إذا لم يتم وضع حد للاحتلال الإسرائيلي ولاعتداءاته المتكررة ومحاسبته على الجرائم التي يرتكبها".



هذا ونفذ الطيران الإسرائيلي فجر اليوم عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

RT