دموع الحجاج تمطر جبل عرفات قبل النفرة إلى مزدلفة - فيديو وصور

الوكيل الإخباري - قبيل بدء نفرة الحجاج الى مزدلفة اظهرت مقاطع فيديو لقطات لدموع الحجاج أثناء الدعاء في عرفة و قبل النفرة.



ويظهر الفيديو بكاء العديد من الحجاج أثناء الدعاء على جبل عرفات .



ويقوم ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة بأداء صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير.

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ويلتقط بعدها ضيوف الرحمن الجمار ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.



وتعتبر النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج .



















