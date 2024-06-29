السبت 29-06-2024
الوكيل الاخباري
 

إعلام عبري يتحدث عن صفقة التبادل والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب

إطلاق نار على جنود الاحتلال جنوب الخليل

قائد عسكري إسرائيلي: مقاتلو حماس قاموا بدراستنا

اندلاع حريق في مصفاة الزور بالكويت - فيديو

الاحتلال يستهدف مبنى عسكري تابع لحزب الله

طريقة سهلة لشحن الفطر بفيتامين "د"

الصفدي يرعى أعمال مؤتمر أثر التكنولوجيا والابتكار في تعزيز نمو الاقتصاد العربي

الجيش الإسرائيلي يستهدف مبنى عسكريا تابعا لحزب الله

النمل في تايوان يركب السيارات لنشر مستعمراته

الدويري يعلق على إعلان القسام اسم مجند إسرائيلي وقتله قنصا

السبت، 29-06-2024 04:49 م

دوت كوم يكشف "سيناريو دمار" الولايات المتحدة

667ff37b4c59b717274fd7f9


الوكيل الإخباري - قال رجل الأعمال المعروف كيم دوت كوم، إن المناظرة الانتخابية الرئاسية بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب، أظهرت أن الولايات المتحدة تواجه الانهيار الوشيك.

اضافة اعلان


وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "لم يكن الأمريكيون وحدهم هم من شاهدوا المناقشة، بل شاهدها العالم كله. نهاية الإمبراطورية تقترب".

وشدد الدوت كوم على أن سمعة الحكومة الأمريكية تضررت بالكامل بعد هذا الحدث، ولا يمكن استعادتها.


ويرى رجل الأعمال، أن الحروب التي تخوضها واشنطن بالوكالة، والدعاية المستمرة، والزعيم المختل عقليا، سيقودون الولايات المتحدة إلى كارثة.

يوم الخميس الماضي، جرت أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وهي تقام للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وبلغت مدتها 90 دقيقة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
GRPOsLFXQAAnFsh

اندلاع حريق في مصفاة الزور بالكويت - فيديو

main_image668003b103aa6

الاحتلال يستهدف مبنى عسكري تابع لحزب الله

980621-214294558

الجيش الإسرائيلي يستهدف مبنى عسكريا تابعا لحزب الله

667ff08f4c59b71ad71c5c28

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك وإسقاط مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية

1719659416715

روسيا: مقتل 5 أشخاص بهجوم أوكراني

318542224757

غارتان على محيط بلدتي برعشيت وراميا جنوبي لبنان

أخبار متعلقة
667f00be4c59b742eb04083b

نقل سبعة أطفال للمشفى ضربتهم صاعقة برق غرب الولايات المتحدة

WhatsApp Image 2024-06-28 at 5.41.22 PM

نتنياهو يكشف موقفه من الحرب مع حزب الله أو التوصل إلى تسوية

6676cb4b4c59b7775b5249f0

مصر تسحب تراخيص 16 شركة سياحية على خلفية وفاة حجاج مصريين مخالفين

665b07554c59b73498659388

لافروف: الولايات المتحدة تغفر لنظام كييف كل تصرفاته

665aaf844c59b75c7b013cbc

صحيفة أمريكية تحذر من تفاقم الأزمة الداخلية على خلفية محاكمة ترامب

665aab074c59b7333f684492

كارلسون: أوكرانيا قد تختفي خلال الخمسين سنة القادمة