دولة إفريقية تهدد تويتر بالحظر

الوكيل الاخباري -

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قالت الحكومة النيجيرية، الجمعة، إنها ستحجب موقع تويتر إلى أجل غير مسمى، في أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، بعد يوم من حذف الموقع تغريدة مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس محمد بخاري حول حركة انفصالية.ولم يتضح على الفور متى سيدخل الحجب حيز التنفيذ، حيث كان لا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى تويتر حتى وقت متأخر من الجمعة.وقال كثيرون إنهم سيستخدمون شبكات اختراق الحظر (في بي إن) لتخطي الحجب والاستمرار في الوصول إلى الموقع، فيما سخر آخرون من الحكومة لاستخدامها المنصة ذاتها للإعلان عن إجراء التعليق.