دولة تحذر رعاياها من الوضع في لبنان

الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس الجمعة، أن الحكومة الكندية في بيروت أصدرت بيانا رسميا حذرت فيه رعاياها من التنقل والذهاب إلى بعض المناطق اللبنانية.

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ونقلت وكالة "النشرة" البيان الصادر عن الحكومة الكندية خلال الساعات الماضية، والذي تضمن تحذيرات بالغة الأهمية لرعاياها في لبنان تحذرهم من حصول أعمال إرهابية تهدد حياتهم.



ووفقاً لبيان منشور على موقعها الإلكتروني، فقد نصحت الحكومة الكندية مواطنيها من عدم التوجّه إلى مجموعة من المناطق اللبنانية بسبب خطر الجريمة المنظمة والعنف والاختطاف والهجمات الإرهابية والوضع الأمني غير المستقر.



ومن المناطق التي جرى التحذير من التوجه إليها: محيط المدينة الرياضية، برج البراجنة، الشياح، الغبيري، حارة حريك، الليلكي، المريجة، الطريق الجديدة وبئر حسن، باب التبانة وجبل محسن والمنطقة الحدودية مع سوريا، رأس بعلبك، عرسال، اللبوة والقاع، رياق وبريتال، بعلبك، جميع المخيمات الفلسطينية ومناطق جنوب الليطاني.

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